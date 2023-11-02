أعلاف الدواجن.. سعر الذرة الصفراء والأعلاف اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

يتساءل قطاع كبير من الفلاحين ومربي الدواجن والماشية عن سعر الذرة الصفراء والأعلاف كونها مورد هام في عملية التربية والتسمين للمربين في مختلف القرى والأقاليم، وهي تؤثر على صناعة كاملة تشكل دخلا لفئة كبيرة وتصدر البحث عن سعر الذرة الصفراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 محرك “جوجل” في الساعات الأخيرة.

سعر الذرة الصفراء وأعلاف الدواجن اليوم

سجلت أسعار الذرة الصفراء وأعلاف الدواجن والخامات ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم، الجمعة 27 أكتوبر 2023، إذ تراوح سعر الطن من 20.000 إلى 23.500 جنيه لعلف تسمين الدواجن. أما أعلاف البياض فقد سجلت 19.300 جنيه، وعلف الماشية تراوح بين 14.000 و15.000 جنيه، وأعلاف البط بلغت 18.700 جنيه، وأعلاف الأرانب 16.000 جنيه، وعلف الرومي 24.000 جنيه، والمركزات بلغت 31.000 جنيه للطن.

اقرأ أيضًا:

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

أسعار الذرة الصفراء المستورة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

أوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين - وهي المادة الخام للعلف - سجلت 15.000 جنيه، بينما سجل سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 14.000 جنيه. وبالنسبة للذرة الكورن فلاك الأرجنتينية، فقد بلغت 15،800 جنيه، والذرة التركية بلغت 14.100 جنيه بتراجع قدره 500 جنيه لكل الأنواع.

أسعار كسب الصويا اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا "بروتين 44%" سجل 31.000 جنيه للأنواع المحلية، في حين سجل سعر "بروتين 46%" 33.000 جنيه. أما الأصناف المستوردة فقد سجلت 33.000 جنيه للطن. وسجل سعر طن كسب العباد 20.000 جنيه بارتفاع قدره 3.000 جنيه، وسجل سعر الجلوتوفيد 12.750 جنيه، والردة 10.900 جنيه بارتفاع قدره 200 جنيه، وسجل سعر كسب بذرة القطن 20.000 جنيه.

أسعار كسب الجلوتين وبذور الصويا المستوردة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

فيما سجل سعر طن الجيلوتين المحلية "بروتين 60%" سجل 39.000 جنيه للطن، في حين سجل سعر الجيلوتين المستورد 47،000 جنيه. وسجل سعر مستخلص بذرة القطن 20.000 جنيه.

بينما بلغ سعر طن بذور الصويا المستوردة بلغ 26.000 جنيه، في حين بلغ سعر قشر الصويا 12.000 جنيه، وسعر كسر الصويا "بروتين 20%" بلغ 16.000 جنيه للطن.

وبالنسبة للذرة الصفراء المحلية، فقد بلغت 14.000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية بلغت 14.100 جنيه، والذرة العويجة والرفيعة بلغت 14.300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد قد ارتفعت في البورصة العالمية نظرًا لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا ودفع ذلك كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.