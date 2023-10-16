تصدر السؤال عن سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر “الدستور” خلال السطور التالية أسعار الذرة الصفراء في مصر 2023.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر 2023

سجلت سعر الذرة الصفراء الروسي اليوم عند مستوى 11,000 جنيه للطن، كما سجل سعر الذرة اليوم البرازيلي سجل عند مستوى 12,400 جنيه، وسعر الذرة الأرجنتيني سجل 12,400 جنيه للطن، كما سجل سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني نحو 13000 جنيه للطن.

سعر أردب الذرة اليوم

استقر سعر طن الذرة اليوم في مصر عند مستوى 10500 جنيه للطن، وسجل سعر طن الذرة اليوم في مصر الأمريكي عند مستوى 11500 جنيها للطن، كما استقر سعر طن الذرة اليوم في مصر الرفيعة والعويجة عند مستوى 12800 جنيها، وشهد سعر طن بذور الصويا المستوردة استقرارًا عند مستوى 22000 جنيه للطن، بينما استقر سعر طن الذرة اليوم في مصر مستخلص بذرة القطن عند مستوى 17000 جنيه للطن، وسجل سعر طن قشر الصويا عند مستوى 9000 جنيه للطن.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار، وشمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار.