سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

يتهم شريحة كبير من سكان القرة والنجوع في محافظات الجمهورية بمعرفة سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 وذلك لكونه غذاء الماشية والدواجن والأغنام حيث تعد أحد أبرز عوامل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية مؤخرا بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

شهد سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 ارتفاع طفيف حيث يتراوح سعر طن علف تسمين الدواجن من 20500 إلى 22300 جنيه فيما وصل طن علف البياض إلى 19200 جنيه وننراوح أسعار أعلاف الماشية من 13000 إلى 15000 جنيه للطن.

ووصل طن علف البط إلى نحو 19970 جنيه وأعلاف الأرانب إلى 16000 جنيه للطن وإعلاف الدجاج الرومي إلى 23000 ألف جنيه للطن والمركزات إلى 31000 جنيه للطن وسجل سعر الجيلوتين المحلي "بروتين 60%" سجل نحو 37500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء المستوردة في مصر 2023

وصل طن سعر الذرة والتي تم استيرادها من البرازيل والأرجنتين والتي تعتبر المادة الخام للعلف إلى 13000 جنيه في حين وصل طن سعر الذرة الصفراء المستورة من أوكرنيا وصربيا وأمريكا نحو 12000 جنيه وصل طن سعر الذرة الصفراء المستورة من تركية إلى 12100 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيتية محو 13800 جنيه.

ووصل سعر طن كسب الصويا بروتين 44 % إلى 26000 جنيه للأصناف المحلية و 28000 جنيه للمحلي في حين سجل الطن من كسب العباد نحو 17000 جنيه والجلوتوفيد نحو 10500 جنيه والردة نحو 10200 جنيه وكسب بذرة القطم 17000 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والداجنة

أرجعت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والداجنة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط جراء الحرب والوشيكة بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة والمجاز التي حصلت مؤخرا مثل قذف مستشفى المعمداني وسقوط أكثر من 500 قتيل معظمهم من الأطفال والاجتياح البري المنتظر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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