الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

يتهم شريحة كبير من سكان القرة والنجوع في محافظات الجمهورية بمعرفة سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 وذلك لكونه غذاء الماشية والدواجن والأغنام حيث تعد أحد أبرز عوامل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية مؤخرا بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

شهد سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 ارتفاع طفيف حيث يتراوح سعر طن علف تسمين الدواجن من 20500 إلى 22300 جنيه فيما وصل طن علف البياض إلى 19200 جنيه وننراوح أسعار أعلاف الماشية من 13000 إلى 15000 جنيه للطن.

ووصل طن علف البط إلى نحو 19970 جنيه وأعلاف الأرانب إلى 16000 جنيه للطن وإعلاف الدجاج الرومي إلى 23000 ألف جنيه للطن والمركزات إلى 31000 جنيه للطن وسجل سعر الجيلوتين المحلي "بروتين 60%" سجل نحو 37500 جنيه.

txt

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 12200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

txt

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

سعر الذرة الصفراء المستوردة في مصر 2023

وصل طن سعر الذرة والتي تم استيرادها من البرازيل والأرجنتين والتي تعتبر المادة الخام للعلف إلى 13000 جنيه في حين وصل طن سعر الذرة الصفراء المستورة من أوكرنيا وصربيا وأمريكا نحو 12000 جنيه وصل طن سعر الذرة الصفراء المستورة من تركية إلى 12100 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيتية محو 13800 جنيه.

ووصل سعر طن كسب الصويا بروتين 44 % إلى 26000 جنيه للأصناف المحلية و 28000 جنيه للمحلي في حين سجل الطن من كسب العباد نحو 17000 جنيه والجلوتوفيد نحو 10500 جنيه والردة نحو 10200 جنيه وكسب بذرة القطم 17000 جنيه.

txt

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 12200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

txt

مساعد أول وزير التموين: استثمارات أول مراكز الغذاء الخضراء 3 مليارات جنيه بالإسماعيلية

أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والداجنة 

أرجعت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والداجنة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط جراء الحرب والوشيكة بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة والمجاز التي حصلت مؤخرا مثل قذف مستشفى المعمداني وسقوط أكثر من 500 قتيل معظمهم من الأطفال والاجتياح البري المنتظر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا 

ارتفاع الإعلاف الداجنة والحيوانية في مصر

سعر طن الذرة الصفراء طن الذرة الصفراء الذرة الصفراء علف تسمين الدواجن علف البياض إعلاف الدجاج الرومي

مواد متعلقة

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024 بوزارة الداخلية وطرق التقديم

جدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023 بعد تطبيق الزيادات المقررة

اللوتري الأمريكي.. موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العداد الكودي في مصر

أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في محلات الصاغة

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. نصيب كل فرد من التموين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف.. ووسائل سداد الفواتير

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

شلل كامل ومصير مجهول.. توقف الحياة فى إسرائيل وانهيار قطاعات الاقتصاد المختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"