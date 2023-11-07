هل تتأثر أسعار الدواجن بتراجع الأعلاف؟.. شعبتها التجارية تجيب

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب أن يكون هناك رقابة على الحلقات الوسيطة بين التجار، حيث يضع التجار هامش ربح مبالغ فيه، خاصة في طبق البيض، فيجسل بالمزراعة بين 122 إلى 125 جنيها، ويتم بيعه في الأسواق بسعر قد يصل إلى 138 جنيها، وهو هامش ربح مبالغ فيه.

مدى تأثير تراجع أسعار الأعلاف على الدواجن

وأضاف السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم إنتاج مصر من الدواجن يصل الأن ما بين 850 مليون إلى 900 مليون طائر في السنة في الوقت الحالي بعد الأزمة التي تعرض لها قطاع الدواجن في مصر، مشيرًا إلى أن أسعار الكتاكيت غير منطقية الأن، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 37 جنيها في بورصة الدواجن، الأمر الذي سوف ينعكس بالسلب في الدورات الجديدة على أسعار الدواجن.

وأكد السيد أن إنتاج القطاع حاليا يصل إلى 60% من طاقة الإنتاج ما قبل الأزمة، وهذا يرجع إلى خروج عدد من المربيين بفعل ارتفاع أسعار الأعلاف، لافتا إلى أن سعر طن الصويا سجل 29 ألف جنيها للطن، بينما بلغت أسعار الذرة الصفراء 13.5 ألف جنيها للطن.

وبلغ أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بين 66 إلى 68 جنيها للكيلو، بينما بلع سعر طبق البيض بين 122 إلى 125 جنيها للطبق، بينما بلغ سعر الكتكوت 36 جنيها للكتكوت عمر يوم.