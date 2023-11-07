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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

تعتبر أسعار الكتاكيت من مدخلات إنتاج الدواجن، وترتبط أسعارها بالسعر النهائي للدواجن، فقد شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار عند أعلى مستوياتها منذ أيام، والكتاكيت من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب في تحديد الأسعار.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

اسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن 

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم 32 و37 جنيه، مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر  كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 30 و30.25 جنيه مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر  كتكوت ساسوعمر يوم 20 و21 جنيهامع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 21 و22 جنيه مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 9.5 و10.5 جنيه مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر كتكوت هجين عمر يوم 14 و15 جنيه مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم 16و17 جنيه مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم 16.5 و17.5 جنيه مع مراعاة إضافة هامش ربح للكتكوت لدي التجار.

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أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم 

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 33.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن34.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي32.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )35 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة الصلاح 34 جنيه للكتكوت.

أسعار كتكوت البط في بورصة الدواجن اليوم 

سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 34.00 و 34.50 جنيه 

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم 38.50 و39.25 جنيه 

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم 53.00 و53.50 جنيه 

سعر  كتكوت بط مولارد عمر يوم 51.00 و51.50 جنيه

أسعار الكتاكيت إنتاج الدواجن كتكوت أبيض قطعان كتكوت ساسو يوم شركة كايرو ثري أيه

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