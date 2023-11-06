الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للفراخ والبط.. أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في بورصة الدواجن والشركات

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاع في عدة جنيه في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الكتاكيت بنهاية الأسبوع الماضي بسعر 34 جنيه للكتكوت مقابل أسعار اليوم 37 جنيه للكتكوت، الأمر الذي سوف ينعكس على أسعار الدواجن في الأسواق حيث أن الكتاكيت ضمن مدخلات الإنتاج.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

اسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن 

  • سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم 32 و37 جنيه
  • سعر  كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 30 و30.25 جنيه
  • سعر  كتكوت ساسو يوم 20 و21 جنيها
  • سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 21 و22 جنيه
  • سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 9.5 و10.5 جنيه
  • سعر كتكوت هجين عمر يوم 14 و15 جنيه
  • سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم 16و17 جنيه
  • سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم 16.5 و17.5 جنيه.

الآن.. أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء للفراخ والبط في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين 

سجل سعرالكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 33.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعرالكتكوت عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن34.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعرالكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة الوادي32.5 جنيه للكتكوت.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )35 جنيه للكتكوت.

سجل سعرالكتكوت عمر يوم في شركة الصلاح 34 جنيه للكتكوت.

أسعار كتكوت البط في بورصة الدواجن اليوم 

سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 34.00 و34.50 جنيه 

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم38.50 و39.25 جنيه 

سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 53.00 و53.50 جنيه 

سعر  كتكوت بط مولارد عمر يوم 51.00 و51.50 جنيه

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