الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الآن.. أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

تحرص بعض الأسر المصرية على معرفة أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن، حيث شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا منذ بداية الأسبوع الحالي، مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت الأسعار أعلى مستوياتها، فقد تراوح أسعار الكتاكيت البيضاء ما بين مبلغ 30 إلى 34 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن 

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعارالكتاكيت في بورصة الدواجن 

  • كتكوت أبيض شركات عمر يوم من 28 جنيها إلى 34 جنيها
  • كتكوت أبيض قطعان عمر يوم من 27 جنيها إلى 27.25 جنيه.
  • كتكوت ساسوعمر يوم من 20 جنيها إلى 21 جنيها.
  • كتكوت ساسو بيورعمر يوم من 21 جنيها إلى 22 جنيها.
  • كتكوت بلدي حر عمر يوم من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • كتكوت هجين عمر يوم من 14 جنيها إلى 15 جنيها.

أسعار  الكتاكيت في شركات الدواجن 

  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة القاهرة 31 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.
  • مجموعة حسن الغريب 30 جنيهًأ للكتكوت عمر يوم.
  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 33 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.
  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة الصلاح 31 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.
  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 33 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.
  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة   كايرو ثري إية للدواجن 31 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.
  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة   المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 30 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.
  • سجل سعر الكتكوت عمر يوم في شركة  مجموعة الوادي 29 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

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أسعارالكتاكيت السمان في بورصة الدواجن 

  • وقد قدرت أسعار كتكوت ساسو في بورصة الدواجن سعر 21.25 جنيها للكتكوت.
  • وبلغت أسعاركتكوت سمان (الأسمر)  في بورصة الدواجن سعر3.5 جنيها للكتكوت.
  • وسجلت أسعار كتكوت سمان (الأبيض) في بورصة الدواجن سعر 4 جنيهات للكتكوت.
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