الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة بيض المائدة: جاهزون لتوفير أى كميات من "البيض" لإخواننا بفلسطين مجانًا

أحمد نبيل
أحمد نبيل

أعلنت  شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، عن التنسيق مع بنك الطعام المصري والجهات المماثلة له في توفير أي كميات لبيض المائدة من إنتاج محطات أعضاء الشعبة لإخواننا في فلسطين.


وأشار من جانبه أحمد نبيل نائب رئيس الشعبة: ندرك أن الوقت الحالي هو وقت عصيب على إخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين، وجاهزون لتوفير كل احتياجاتهم من بيض المائدة بالتنسيق مع الجهات المماثلة لبنك الطعام المصري، ومن خلال الدولة والحكومة المصرية.

جاهزون لتوفير أي كميات من "البيض" لإخواننا بفلسطين مجانًا

وأشار نبيل: نقف في صف إخواننا ضد الهجمات الإرهابية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونثق وندعم قيادتنا السياسية وجيش مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في أي قرار يُتخذ مستقبلًا، مضيفًا: "وجدنا أن الوقت الحالي لا بد أن يتجاوز الدعم المعنوي إلى دعم فعلي من قبل الشعبة وأعضائها، حيث إن كل دعم وإن كبر فهو صغير أمام تضحياتهم.

ويذكر أنه قد أعلنت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن عن رفضها التام للتصفية والإبادة الجماعية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف عربيًا في وجه القتل اليومي للأطفال والشيوخ والنساء.

وقالت الشعبة على لسان نائبها أحمد نبيل: نرفض الممارسات البربرية لجيش الاحتلال على أهالينا بغزة وفلسطين، وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية في اتخاذ ما هو لازم لحماية أرضنا ومنع التهجير القسري والمخطط الذي تنتهجه قوات الاحتلال والدعوة لتوطينهم في سيناء المصرية.

وأكد نبيل دعمه للجيش المصري في رد أي عدوان يقع على أرض مصر الغالية، متمنيًا الصبر والسلوان لأهالي الشهداء والشفاء لأهالي المصابيين في غزة وفلسطين، مطالبًا العالم بالتحرك لنجدة أهالينا في كل رقعة بفلسطين.

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