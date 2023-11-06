الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرجنتيني والبرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الذرة والصويا استقرارا في الأسواق اليوم الاثنين، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 14200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14200 جنيه، بينما سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13200 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة “تركى”: 13300 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الذرة وفول الصويا

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15000جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 30000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 32000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”  ، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”، كسب عباد +36%:19500 جنيه، وسجل سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه وسجل سعر طن رده بران محلى: 11100جنيه، كما سجل جيلوتين ” محلى”: 39000 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8900 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وسجل طن اعلاف بادى 21700 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21400 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21100 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 18700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ18000 جنيه.

الأرجنتيني والبرازيلي ب14200جنيه أسعار الذرة وفول الصويا

مواد متعلقة

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023

قائمة أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس 7 سبتمبر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 3-9-2023

الذرة الاوكراني ب11400جنيه للطن.. اسعار الاعلاف في الاسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 29-8-2023

أسعار الأعلاف اليوم 27-8-2023 في الأسواق

الذرة الأرجنتينى والبرازيلى بـ13500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

كسب عباد الشمس بـ17000 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

الهلال الأحمر تكشف عن حجم المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية