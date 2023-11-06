الأرجنتيني والبرازيلي بـ14200 جنيه.. أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الذرة والصويا استقرارا في الأسواق اليوم الاثنين، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 14200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14200 جنيه، بينما سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13200 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة “تركى”: 13300 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الذرة وفول الصويا

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15000جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 30000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 32000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ” ، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”، كسب عباد +36%:19500 جنيه، وسجل سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه وسجل سعر طن رده بران محلى: 11100جنيه، كما سجل جيلوتين ” محلى”: 39000 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8900 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

وسجل طن اعلاف بادى 21700 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21400 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21100 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 18700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ18000 جنيه.