الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى مصر 

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم من الموضوعات كثيرة البحث التي يهتم بها قطاع كبير من الناس باعتبار المعدن الأصفر اهم واسأل حفظ الأموال مع الاحتفاظ بقيمتها على مدار فترات طويلة بشكل آمن.
 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 

ننشر في هذا التقرير سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في مصر وكذلك سعره في السعودية 
 

سعر الذهب اليوم الخميس  عيار 24 سجل للبيع 2977 جنيها وللشراء 3،000 جنيه. 
اما سعر الذهب عيار 22 سجل للبيع 2729 جنيها وللشراء 2750 جنيها. 
والعيار اباكثر اهمية في سعر الذهب وهو عيار 21 سجل للبيع 2605 جنيهات وللشراء 2625 جنيها. 
اما سعر الذهب عيار 18 سجل بيع 2233 جنيها وللشراء 2250 جنيها. 
سعر الذهب عيار 14 سجل للبيع 1737 جنيها وللشراء 1750 جنيها. 
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1489 جنيها وللشراء 1500 جنيه. 
سعر الاونصة للبيع 92،589 جنيه وللشراء 93300 جنيه. 
سعر الجنيه الذهب للبيع 20،840 جنيه وللشراء 21،000 جنيه. 
سعر الكيلو للبيع 2،977،143 جنيه وللشراء 3،000،000 جنيه. 

أسعار طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في بورصة السلع

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 237.18 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 22 سجل217.41 ريال سعودي
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 207.53 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 177.88 ريال سعودي 
سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 138.35 ريال سعودي 
سعر أونصة الذهب بيع سجل 7،377.00 ريال سعودي 
سعر أونصة الذهب شراء 7،380.75 ريال سعودي 

 يذكر أن سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سجل  حسب شاشات البنك المركزي المصري اليوم الخميس: 

8.2211 جنيه للشراء 
8.2474 جنيه للبيع

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ارتفاعات طفيفة.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023

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مصر والسعودية.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر الذهب سعر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 عيار 21 سعر الذهب اليوم الخميس سعر الذهب في السعودية

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