مصر والسعودية.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ترتفع معدلات البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها الذهب على مدار الأسابيع الماضية منذ بدء العدوان على غزة لتوجه المستثمرين والمواطنين لشراء الذهب بكثرة وهي السياسة المتبعة في وقت الأزمات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

نعرض في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر في آخر تحديث للأسعار على منصات تداول الذهب مع العلم أن الأسعار تختلف من صائغ لآخر.

جاء آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 سجل للبيع 2.590 جنبه وللشراء 2.610 جنيه

سعر الذهب عيار 24 سجل للبيع 2.960 جنيه وللشراء 2.983 جنيه

أما سعر الذهب عيار 22 للبيع 2.713 جنيه شراء 2.734 جنيه

وبلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 2.220 جنيه وللشراء 2.237 جنيه

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1.727 جنيه وللشراء 1.740 جنيه

سعر الذهب عيار 12 للبيع جنيه 1.480 وللشراء 1.491 جنيه

بلغ سعر الاونصة للبيع جنيه 92.056 وللشراء 92.767 جنيه

الجنيه الذهب بلغ سعره للبيع 20.720 جنيه وللشراء 20.880 جنيه

سعر الكيلو للبيع 2.960.000 جنيه وللشراء 2.982.857 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24، 240.11 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 22، 220.1 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 21، 210.1 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 18، 180.08 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 14، 140.07 ريال سعودي

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية بالسعودية عيار 22 بلغ 215.7 ريال سعودي للبيع مستعمل 259.72 جنيه لشراء جديد

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية بالسعودية عيار 21 سجل 205.9 ريال سعودي للبيع مستعمل 248.72 ريال سعودي لشراء جديد

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية بالسعودية عيار 18 بلغ 175.58 ريال سعودي للبيع مستعمل 243.11 ريال سعودي لشراء جديد