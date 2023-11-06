سعر الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بدء التعاملات الصباحية حرص عشاق ومحبين الذهب، والمقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، لشراء الشبكة، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية، وذلك على مستوى كافة الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أسعار الذهب اليوم الإثنين 6- 11- 2023.

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر من 20،560 جنيها إلى مبلغ 20،640 جنيه بارتفاع قد بلغ حوالي 80 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر

واستقر سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين 6-11-2023، على تراجع أمس ووصل إلى حوالي 1993 دولارا/ بعد أن كسر حاجز مبلغ 2000 دولار للأونصة الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 6 نوفمبر

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2560 جنيها وشراء 2580 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 6 نوفمبر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2194 جنيها، وشراء 2211 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 6 نوفمبر

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2926 جنيها، وشراء 2949 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.2 % وذلك خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بمساء أمس الأحد، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة حوالي 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية.

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أسعار الذهب عالميًا

شهد الذهب الأسبوع الماضي عمليات بيع من قبل المتداولين الذي قللوا من الاستثمار في الملاذ الآمن لصالح الاستثمارات الأعلى مخاطرة مثل الأسهم والعملات الأخرى، وقد اتضح هذا على أداء الذهب الذي فشل في الاستفادة من تراجع مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما تعرض الذهب أيضًا لبعض عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع، بعد زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الثلاثة أسابيع الماضية في أعقاب اندلاع الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السبائك بنسبة تصل إلى 10٪ في أكتوبر، وفق الرصد التحليلي من جولد بيليون.