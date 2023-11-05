الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 عيار 21 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 عيار 21  في مصر وسعره عالميًا بالدولار من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سعر الذهب اليوم الأحد 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع بقيمة 25 جنيهًا، وحصد سعر الذهب تصاعد على المستوى المحلي وكذلك العالمي بالأمس قبل إجازة الصاغة الرسمية.

استقرت أسعار الذهب اليوم فى مصر، بالتزامن مع عطلة الصاغة، وفي السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم عيار 21، عيار 18، وعيار 24، بالإضافة إلى السعر العالمي للمعدن الأصفر، حيث استقر سعر الذهب اليوم بالدولار داخل بورصة الذهب العالمية بعد ارتفاع سجله أمس.

سعر الذهب اليوم مصر

كم أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في الصاغة

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5-11-2023 عيار 21 عند 2575 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5-11-2023 فى الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 2207 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5-11-2023 فى الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 2943 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5-11-2023 فى الصاغة، ليسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20600 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 5-11-2023 داخل بورصة الذهب العالمية، وسجل سعر الذهب بالدولار الآن نحو 1993 دولارًا للأونصة .

لنوع       السعر

سعر جرام ذهب عيار 24 قيراط          هو 64.06 دولار

سعر جرام ذهب عيار 23 قيراط          هو  61.39 دولار

سعر جرام ذهب عيار 22 قيراط          هو  58.72 دولار

سعر جرام ذهب عيار 21 قيراط          هو  56.05 دولار

سعر جرام ذهب عيار 18 قيراط          هو  48.04 دولار

سعر جرام ذهب عيار 16 قيراط          هو  42.7 دولار

سعر كيلو جرام الذهب          هو  64056.15 دولار

أسعار الذهب السبت 4 نوفمبر 2023 بالدولار 

سجلت أسعار جرام الذهب أمس السبت 4 نوفمبر 2023  عيار 24 نحو 64.04 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 أمس السبت 4 نوفمبر 2023  نحو 56.03 دولار.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 أمس 4 نوفمبر 2023  إلى 48.03 دولار.

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