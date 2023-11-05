كم يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام اليوم؟ سؤال تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا.

وتصدر سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام اليوم تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” من قبل الكثير خاصة بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذب خلال الأيام الماضية.

وتزامنًا مع إهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام، يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت تفكير الكثير بحثًا عن سبيكة الذهب ١٠ جرام مؤخرًا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام اليوم؟

يعد الذهب من ضمن عوامل الاستثمار التي يستخدمها الكثير فهو الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، لذلك يهتم الكثير لمعرفة أسعار الذهب أول بأول.

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام اليوم؟

وفقا لآخر تحديث لتعاملات الصاغة المصرية للمعدن النفيس حيث سجل عيار 24 الذي يصنع منه السبيكة الذهبية نحو 2943 جنيه وذلك وفقا عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25 % للإقراض وبقاء سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 وجاء قيمة سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام بدون مصنعية نحو 28.080 جنيه في محلات الصاغة المصرية، أما قيمة مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيه.

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام اليوم؟

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في مصر

في السطور التالية نرصد لكم سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في مصر في آخر تحديث له:

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 2909 جنيهات وللشراء 2931 جنيها.

أما سعر الذهب عيار 22 سجل للبيع 2666 جنيها وللشراء 2687 جنيها.

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولا سجل للبيع 2545 جنيها وللشراء 2565 جنيها.

وسعر الذهب عيار 18 الذي يمثل أهمية للمقبلين على الزواج سجل للبيع 2181 جنيها وللشراء 2199 جنيها.

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