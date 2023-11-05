العدوان الإسرائيلى على غزة يرفع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

كشف عمرو مغربى، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، عن أن أسعار الذهب العالمية تأثرت بالعدوان الإسرائيلى على غزة، ما أدى لارتفاع جنونى فى الأسعار المحلية والعالمية وسط مخاوف من حرب إقليمية واسعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر فى حال استمرار الأحداث السياسية العالمية.

وقال «مغربى»، لـ«الدستور»، إن الذهب سجل انخفاضًا خلال الأسبوع الماضى لينهى سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع ربح خلالها ١٧٤ دولارًا للأونصة، فيما تراجع الدولار الأمريكى الذى تأثر سلبًا باجتماع الفيدرالى.

وأضاف: «انخفض سعر الذهب الفورى خلال الأسبوع الماضى بنسبة ٠.٧٪ ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى ١٩٩٢ دولارًا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند ١٩٦٩ دولارًا للأونصة، وأعلى مستوى عند ٢٠٠٧ دولارات للأونصة».

ولفت إلى أن شعبة الذهب تستعد خلال الأيام المقبلة لمعرض «نيبو للذهب»، الذى تنظمه الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارية الداخلية للنسخة الثالثة على التوالى، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة ستضم عارضين دوليين من مختلف الدول، ويعد أكبر معرض للذهب فى مصر تحت رعاية مجلس الوزراء.