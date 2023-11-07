الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

يحرص عشاق الذهب والمحبين المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في مصر، مع قرب موعد زفافهم، حيث استقرت أسعار الذهب بمصر اليوم ببداية التعاملات الصباحية، عقب انخفاض أمس، إذ سجلت تحركات بعدما شملت كافة الأعيرة، طبق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في مصر

وتستعرض " الدستور" بهذا التقرير أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2590 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 1987 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2960 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر عيار 18 نحو 2220 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 
سجل اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر سعر الجنيه الذهب 20 ألفًا و720 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

تقرير تحليلي.. الذهب يفتتح تداولات الأسبوع على تراجع 0.3%

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سعر الذهب اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.
وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 1987 دولارًا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.
يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميًا، تزامنًا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

سعر الذهب اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

العدوان الإسرائيلى على غزة يرفع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع

وتراجعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك يكون في ظل استمرار ضعف مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري اليوم الإثنين بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 1982 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1986 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7%، حيث فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

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