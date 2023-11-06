سعر الذهب اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

ننشر للمواطنين سعر الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث شهد ارتفعت خلال التعاملات في أسواق الصاغة المصرية، بعد حالة الاستقرار التي سادت التعاملات الصباحية.

ويبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، عن أسعار الذهب والجنيه الذهب يوميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن عند مستوى 2960 جنيهًا للبيع، و2937.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22



وصعد سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 2713.25 جنيه للبيع، و2692.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21



وزاد سعر الذهب عيار 21 الآن عند مستوى 2590 جنيهًا للبيع، و2570 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 18



وشهد سعر الذهب عيار 18 ارتفاعا عند مستوى 2220 جنيهًا للبيع، و2202.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14



كما صعد سعر الذهب عيار 14 ليسجل 1726.75 جنيه للبيع، و1713.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12



وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1480 جنيهًا للبيع، 1468.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 9



وبلغ سعر الذهب عيار 9 الآن نحو 1110 جنيهات للبيع، 1101.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر



أما سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، فحقق صعودًا هو الآخر عند 20720 جنيهًا للبيع، و20560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر



وشهد سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، نحو 1985 دولارًا أمريكيًا للبيع، و1984 دولارًا أمريكيًا للشراء.