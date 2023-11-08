ارتفاعات طفيفة.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023

يهتم المصريون بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023، وذلك بسبب التغييرات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية في غزة والتي تسببت في هزات عنيفة في البورصة المحلية والعالمية، لذا يلجأ المدخرون والمستثمرون لشراء الذهب من المشغولات اليومية والعملات و السبائك، كون الذهب زينة وخزينة ووعاء إدخاري آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023 بدون مصنعية



وفتحت أسواق الصاغة في المحافظات تعاملاتها الصباحية اليوم في مصر، على ارتفاع طفيف يعود إلى ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي لذلك يبحث الملايين عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023.



وعلى الرغم من انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية، إلا أن سعر الجرام في مصر لم يتأثر وارتفع بمقدار 10 جنيهات، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الآتية سعر الذهب على الشاشة والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 8-11-2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا في بداية التداولات ووصل إلى أعلى قيمة في مصر عند 2983 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار هو الأقل تشكيلًا في مصر وذلك لأن جودته أعلى لكنه يكثر في السبائك والعملات المعدنية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8-11-2023

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، فقد واصل الارتفاع في سوق الصاغة ووصل إلى 2610 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 8-11-2023

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد استفاد من تحرك الطلب وحقق مكاسب بقيمة 10 جنيهات ليصل إلى حوالي 2237 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.



سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8-11-2023

فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد حقق أرباحًا بقيمة 80 جنيهًا ليصل إلى 20880 جنيهًا، ووزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وفيما يتعلق بسعر سبيكة الذهب عيار 24، فقد ارتفع مجددًا في السوق المحلية ليصل إلى 92473 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24، وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

أما سعر كيلو الذهب عيار 24، فقد بلغ حوالي 2.983 مليون جنيه، ويزن 1000 جرام. على الجانب المقابل، انخفض سعر أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث بلغ سعر الأوقية 1966 دولارًا.

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