سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

مع قرب سفر الكثير من المواطنين إلى المملكة العربية السعودية شغل أذهان المسافرين للخارج، يحرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، لقدرتهم على التعامل بالسعودية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي، وجود حالة من الاستقرار أمام أسعار الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، طبقا للتحديثات الأخيرة بالبنوك المصرية العاملة.

واستقر سعر الريال السعودي بالبنك المركزي عند مبلغ 8.25 جنيه للبيع، وقيمة 8.22 جنيه للشراء، وسجلت أسعاره في بنك قناة السويس نحو مبلغ 8.26 جنيه للبيع، وقيمة 8.19 جنيه للشراء.

أسعار الريال االسعودي اليوم الثلاثاء

وتنشر «الدستور» بهذا التقرير سعر الريال السعودي في بنوك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنوك مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

وثبت سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك بلوم لـ 8.25 جنيه للبيع، و8.12 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

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