الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5-11-2023 فى البنوك المصرية

 

أسعار العملة الأوروبية 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 15- 40 قرشًا للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.64 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.75 جنيه للشراء و32.26 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.84 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 15- 60 قرشًا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.46 جنيه للشراء و37.22 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.59 جنيه للشراء، و38.34 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.67 جنيه للشراء و37.80 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعًا، حيث تخطى حاجز 100 جنيه، وسجل 98.92 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.
 

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