سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية خلال الأيام المقبلة في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

ويقدم "الدستور" للقراء سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقًا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وهي كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك مصر في عمليات الشراء 30.75 جنيه وفي عمليات البيع 30.85 جنيه.

بلغت قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حافظ الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعرت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس بنحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية وصل الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.84 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 37.67 جنيه للشراء و37.80 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند 99.81 جنيه للشراء و100.15 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.