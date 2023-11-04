السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية خلال الأيام المقبلة في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

ويقدم "الدستور" للقراء سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقًا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وهي كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك مصر في عمليات الشراء 30.75 جنيه وفي عمليات البيع 30.85 جنيه.

بلغت قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-11-2023

txt

باحث اقتصادى يفسر قرار الرئيس السيسى بعدم رفع سعر السولار (فيديو)

حافظ الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعرت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس بنحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية وصل الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

خبير اقتصادى لـ"الدستور": ارتفاع سعر البنزين أمر متوقع بسبب الأحداث العالمية

txt

قيمة الزيادة.. سعر البنزين قبل وبعد الزيادة وأسعار السولار اليوم

سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.84 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 37.67 جنيه للشراء و37.80 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند 99.81 جنيه للشراء و100.15 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2024

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية أسعار العملات الدولار الامريكي البنك المركزي

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. بيان من الهلال الأحمر الفلسطينى بشأن مجزرة مستشفى الشفاء فى غزة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

براتب 8000 جنيه... فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة

أسعار الذهب اليوم السبت 4-11-2023 فى مصر بدون مصنعية فى الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»