الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث اقتصادى يفسر قرار الرئيس السيسى بعدم رفع سعر السولار (فيديو)

محمد شادي الباحث
محمد شادي الباحث الاقتصادي

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، إن الأسعار ترتبط بشكل أكبر بسعر السولار وليس البنزين، وبالتالي عندما نتجه إلى رفع الأسعار في ظل الأوضاع العالمية المتردية للغاية في الوقت الحالي، نجد تفسير قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم زيادة سعر السولار حرصًا على محدودي الدخل.

وأضاف شادي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي ينحاز إلى الطبقة المحدودة بشكل مطلق، لافتًا إلى أن أسعار السولار هي التي تؤثر على أسعار البضائع، لأن البضائع تنقل على النقل الثقيل الذي يعمل بالسولار.

المحرك الأساسي للنشاط الصناعي ونشاط النقل

وأكد الباحث الاقتصادي أن المحرك الأساسي للنشاط الصناعي ونشاط النقل هو السولار وليس البنزين، وبالتالي تتأثر جميع السلع ليس فقط في نقلها حتى في إنتاجها بالسولار أكثر من البنزين.

وتابع: الحكومة لديها في الموازنة العامة باب يطلق عليه "السلع والمشتريات الحكومية"، ويخصص له 139 مليار جنيه، وجزء معتبر منها يوجه لشراء المواد البترولية. 

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