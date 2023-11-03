"1200 دولار للطن".. تحركات فى أسعار المحروقات بالعالم (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول تحركات أسعار المحروقات في العالم.

تحركات أسعار المحروقات في العالم:

متوسط سعر بيع السولار في العالم 1200 دولار للطن.

ارتفاع البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.1 دولار للجالون.

الإمارات ترفع أسعار بنزين 98 من 3.42 إلى 3.44 درهم.

قطر ترفع سعر لتر الجازولين 91 من 1.90 إلى 1.95 ريال قطري.

سعر بيع السولار في مصر 8.25 جنيه مصري.

تكلفة إنتاج السولار تبلغ 13.25 جنيه مصري.

80 مليارًا قيمة دعم السولار الذي تتحمله الدولة سنويًا.

16 مليار لتر إجمالي الاستهلاك المحلي من السولار سنويًا في مصر.

مصر تحتل المرتبة السابعة في أقل سعر بيع للسولار في العالم.