سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-11-2023

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر، بالبنك المركزي المصري على قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-11-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع

بنك HSBC: 30.80 جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع

بنك Citibank: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع

بنك Barclays: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع

بنك BNP Paribas: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع

بنك Standard Chartered: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار أمريكي 30.85 جنيه مصري 30.95 جنيه مصري يورو 32.84 جنيه مصري 32.95 جنيه مصري جنيه إسترليني 37.67 جنيه مصري 37.80 جنيه مصري فرنك سويسرى 34.12 جنيه مصري 34.23 جنيه مصري 100 ين يابانى 20.52 جنيه مصري 20.59 جنيه مصري ريال سعودى 8.22 جنيه مصري 8.24 جنيه مصري دينار كويتى 99.81 جنيه مصري 100.15 جنيه مصري درهم اماراتى 8.39 جنيه مصري 8.42 جنيه مصري اليوان الصينى 4.21 جنيه مصري 4.22 جنيه مصري