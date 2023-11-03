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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-11-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر، بالبنك المركزي المصري على قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر،  وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-11-2023

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع
  • سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع
  • سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع
  • سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع
  • سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه مصري للبيع
  • بنك HSBC: 30.80 جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع
  • بنك Citibank: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع
  • بنك Barclays: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع
  • بنك BNP Paribas: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع
  • بنك Standard Chartered: 30.80جنيه مصري للشراء، 30.90 جنيه مصري للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية 

العملةسعر الشراءسعر البيع
سعر الدولار أمريكي30.85 جنيه مصري30.95 جنيه مصري
يورو32.84 جنيه مصري32.95 جنيه مصري
جنيه إسترليني37.67 جنيه مصري37.80 جنيه مصري
فرنك سويسرى34.12 جنيه مصري34.23 جنيه مصري
100 ين يابانى20.52 جنيه مصري20.59 جنيه مصري
ريال سعودى8.22 جنيه مصري8.24 جنيه مصري
دينار كويتى99.81 جنيه مصري100.15 جنيه مصري
درهم اماراتى8.39 جنيه مصري8.42 جنيه مصري
اليوان الصينى4.21 جنيه مصري4.22 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

 

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