الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: الحرب الإسرائيلية على غزة وراء ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفاع أسعار البترول
ارتفاع أسعار البترول

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، تسببت في ارتفاع أسعار البترول والغاز حول العالم.

خبير: الحرب علي غزة تسببت في خسائر اقتصادي لمصر 

وتابع "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر يمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة وأن تفاعل هذه الأحداث المعقدة يجعلها موضوعًا مهمًا يتطلب اهتمامًا دوليًا وحلولًا مستدامة للتحديات الناشئة.

الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة أسعار البترول وقف صادرات الغاز الإسرائيلي مصر خبير اقتصادي

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