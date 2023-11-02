خبير اقتصادى: الحرب الإسرائيلية على غزة وراء ارتفاع أسعار النفط العالمية

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، تسببت في ارتفاع أسعار البترول والغاز حول العالم.

خبير: الحرب علي غزة تسببت في خسائر اقتصادي لمصر

وتابع "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر يمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة وأن تفاعل هذه الأحداث المعقدة يجعلها موضوعًا مهمًا يتطلب اهتمامًا دوليًا وحلولًا مستدامة للتحديات الناشئة.