الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: خسائر مستمرة للنفط.. وخام غرب تكساس يسجل 81.25 دولار

ارشيفية
ارشيفية

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدينة، اليوم الخميس، مواصلة أسعار البترول، سلسلة خسائر استمرت لثلاثة أيام وسط مؤشرات على وجود سوق أكثر وفرة في الإمدادات ومع تقييم المستثمرين للمخاطر الناتجة عن الحرب في المنطقة.

وتابع تقرير البترول، انه تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يكافح صناع السياسات المالية لتحديد ما إذا كانت الظروف المالية قد تكون متشددة بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد قد يحتاج إلى المزيد من ضبط النفس. هذا وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن مخزونات الزيت الخام الأمريكية قد زادت مع إعادة تشغيل المصافي التي تخضع للصيانة الموسمية بشكل أبطأ من المتوقع.

فقد سجل  خام برنت85.43 دولار، فيما  حقق خام غرب تكساس81.25 دولار، وسجل  أوبك94.29 دولار .

وفي سياق منفصل وقع  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً للحكومة المصرية ، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية بحضور  السفير علاء يوسف السفير المصرى فى فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرانس "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة" لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى ،  والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة.

ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية وهى إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون ، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات. 

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