الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السلامة والصحة المهنية.. رؤية "طارق الملا" لتطوير صناعة البترول

وزير البترول
وزير البترول

نظمت شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فعاليات "أسبوع السلامة والصحة المهنية"، تمهيدًا للاحتفال باليوم العالمي السنوي للسلامة والصحة المهنية.

أسبوع السلامة والصحة المهنية

يأتي هذا الاحتفال في إطار جهود وزارة البترول للوقاية من الحوادث المهنية والإصابات في مواقع العمل، تماشيًا مع توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول، حيث قامت الشركات بجولة على مواقع الإنتاج لمتابعة تنفيذ العمليات بانتظام وسلامة وتعزيز مفهوم السلامة كمسؤولية مشتركة، كما تم التركيز على تعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية بين موظفي الشركات.

رؤساء شركات البترول

وقام رؤساء شركات البترول ومديرو السلامة والصحة المهنية ومديرو العموم بجولات تفقدية على مختلف مواقع العمل الإنتاجية، بهدف متابعة انتظام العمليات وضمان سلامتها، حيث تم خلال هذه الزيارات توجيه دعم إدارات الشركات لمنظومة السلامة والصحة المهنية ومنظومة سلامة العمليات التشغيلية.

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كما تم التركيز على توعية العاملين بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية أثناء أداء واجباتهم الوظيفية لحماية أرواحهم من أي مخاطر قد تنشأ أثناء العمل.

وفي كلمته خلال افتتاح أسبوع السلامة، أكد وزير البترول، المهندس طارق الملا، أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية على مدار العام، لافتًا إلى أن السلامة ليست مسؤولية القيادات العليا فقط، بل هي مسؤولية كل فرد في قطاع البترول.

تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية

وأكد وزير البترول، أن تحقيق التطوير والتحديث في القطاع يتوقف على تحقيق سلامة العاملين والمعدات، وحماية مواقع العمل، يعتبر البترول من الأعمدة الأساسية للاقتصاد، وتم تحقيق تقدم كبير خلال السنوات الماضية في مجال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

غرف الطوارئ

وبدأت هذه الجهود بربط عدد من غرف الطوارئ التابعة لوزارة البترول بشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، وتم ذلك كخطوة أولى نحو الربط الرقمي مع شبكة الدولة لإدارة الأزمات والكوارث.

التركيز على سلامة العمليات

وأشار الملا، إلى أنه استمرارًا لجهود تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع رؤية متكاملة لنظام سلامة العمليات في شركات القطاع، حيث تم تأسيس نظام سلامة العمليات في الشركات بوضع هياكل وظيفية واختبارات لاختيار أفضل الكوادر لتولي تلك الوظائف.

تطوير القدرات

كما أوضح الملا، أن وزارة البترول أطلقت الدفعة الثانية من برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، بهدف تعزيز ثقافة سلامة العمليات وحماية الأصول داخل الشركات، مؤكدًا الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول ليس مجرد واجب أخلاقي نحو العاملين والمجتمع، بل هو عامل حاسم يؤثر على استدامة الصناعة وسلامتها.

منع حوادث العمل وتلوث البيئة

واختتم وزير البترول كلمته بدعوة جميع العاملين في القطاع للمشاركة في فعاليات الأسبوع والتعاون مع إدارة سلامة العمليات الجديدة من أجل تفعيل منظومة العمليات بكفاءة في جميع الأنشطة الحيوية للقطاع والحد من المخاطر التشغيلية ومنع حوادث العمل وتلوث البيئة. 

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