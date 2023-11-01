الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: نعمل على وضع استراتيجية لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوليفير رينتشلر، رئيس دبلوماسية المناخ والشئون الاقتصادية والتكنولوجية بوزارة الخارجية الألمانية، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لوزارة البترول، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الغاز والهيدروجين والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة فى تنفيذ المشروعات التي ستعود بالنفع على البلدين.

تنفيذ الخطط الألمانية في مجال الهيدروجين 

وقال "الملا"، إن صناعة الطاقة فى مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات ومهارات متميزة، بالإضافة إلى المرونة فى تبنى أى تكنولوجيات جديدة، مما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات، وجعلها تكتسب ثقة الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى فى مجالات الطاقة بشكل عام، وخاصة مجال الغاز الطبيعى والمسال.

وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني، في تنفيذ المزيد من المشروعات الناجحة فى مجال الطاقة، فى ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين على جميع المستويات.

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ولفت الوزير إلى أن العمل جارٍ على وضع استراتيجية لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع، وتم العمل بالفعل على تنفيذ دراسات لبعض المشروعات التجريبية في هذا المجال فى بعض مواقع العمل البترولية، فضلًا عن تنفيذ عدة مشروعات في مجال الطاقة الخضراء، ومنها الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء ووقود الطائرات المستدام وغيرها.

من جهته؛ أشار رينتشلر إلى أن بلاده تتوجه لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، مع الاهتمام الخاص بمجال الهيدروجين، والذي تم وضع أسس قوية له في ألمانيا، مشيرًا إلى أن مصر تعد إحدى أهم الدول التى يمكن الاعتماد عليها فى تنفيذ الخطط الألمانية فى مجال الهيدروجين.

وأعرب عن استعداد بلاده التام لمساندة مصر فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، كما أثنى على الجهود التى تبذلها مصر في مجال الطاقة الخضراء والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات.

طارق الملا وزير البترول وزارة الخارجية الألمانية مجال الغاز والهيدروجين الطاقة الخضراء البتروكيماويات

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