باستثمارات بلغت 5.3 مليار دولار.. البترول: تنفيذ 8 مشروعات بمجال التكرير

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مجال التكرير وتصنيع البترول شهد الفترة الماضية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فقد تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكريـر.



وتابع الملا، أنه تم تنفيذ 8 مشروعات باستثمارات بلغت 5.3 مليار دولار، وتمت زيادة الإنتاج بأكثر من 5 ملايين طن، ومن أهم هذه المشروعات توسعات شركة الإسكندرية لتصنيع البترول، وذلك لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان، ومشروع المصرية للتكرير في مسطرد ومجمع إنتاج البنزين في أسيوط، وساهمت هذه المشروعات في زيادة الإنتاج من البنزين والسولار ليصل إلى 17 مليون طن بدلًا من ١٢ مليون طن بزيادة نسبتها 40٪ وتقليل كميات الاستيراد من 8 ملايين طن إلى 6 ملايين طن رغم ارتفاع الاستهلاك من 20 إلى 23 مليون طن في هذه السنوات، وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء حاليًا، حيث تم الإسراع بالانتهاء من توسعات مصفاة- مجمع إنتاج السولار في أسيوط.



وفي سياق منفصل وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بحضور السفير علاء يوسف، السفير المصري في فرنسا، عبر تقنية الفيديوكونفرانس "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة" لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذي تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.