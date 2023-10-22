الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال ورشة عمل للشركة العامة للبترول..

تطور صناعة البترول في مصر نحو زيت أخضر وإنتاج متجدد

الشركة العامة للبترول
الشركة العامة للبترول

افتتح الجيولوجي علاء البطل، رئيس الهيئة العامة للبترول، بدعم ورعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة العمل التي نظمتها الشركة العامة للبترول للعام الثالث على التوالي في حقول الصحراء الشرقية تحت عنوان "التحول للأخضر" (Go to green sustain oil gain).

ورشة عمل التحول الأخضر بحقول الصحراء الشرقية 

وشهدت هذه الورشة مشاركة واسعة من المؤسسات العلمية وشركات البترول الرائدة في مصر، مثل خالدة، بتروبل، جابكو، عجيبة، بتروسنان، بدر الدين، ويبكو، كويت انرجي، هواوي إشبيتكو، سوكو، الحمرا أويل، دانا غاز الإماراتية، إيني الإيطالية، وأباتشي الأمريكية.

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وقدم المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، الكلمة الافتتاحية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وكبار المسؤولين في وزارة البترول. 

74 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا

وفي سياق منفصل، حققت الشركة العامة للبترول أعلى معدل إنتاج منذ تأسيسها، حيث وصلت إلى حوالي 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وبعد إضافة حصتها من الشركات المشاركة، بلغ إجمالي إنتاج الشركة حوالي 98 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، بنسبة تطور بلغت حوالي ١٠٠٪، مما أكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات إنتاج الزيت في مصر.

حفر 46 بئرًا استكشافيًا وتنمويًا

وتجدر الإشارة إلى نجاح الشركة في حفر 46 بئرًا استكشافيًا وتنمويًا، وتحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمعدلات إنتاج أولية تصل إلى نحو 7200 برميل زيت مكافئ يوميًا، كما تم أيضًا إضافة مخزون احتياطي يقدر بحوالى 38.3 مليون برميل زيت مكافئ، مما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج وفتح مناطق جديدة للحفر الاستكشافي والتنموي. كما بلغ إجمالي الاستثمارات خلال العام حوالى 3.6 مليار جنيه.

وفي جهودها لتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، قامت الشركة بتطوير وتوسيع البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية بهدف زيادة كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، وذلك بما يتوافق مع خطط زيادة الإنتاج والالتزام بمفهوم الاستدامة البيئية.

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