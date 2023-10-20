الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

من المائدة إلى السماء.. كيف يحوّل "البترول المصري" زيت الطهي إلى وقود للطائرات؟

وقود الطائرات
وقود الطائرات

في عصرنا الحديث، يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة تتعلق بتغير المناخ والتلوث البيئي، وتعتبر صناعة الطيران واحدة من القطاعات التي تسهم بشكل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وهو ما يجعلها مسؤولة عن جزء كبير من هذه التحديات، ومع تقدم التكنولوجيا والبحث والتطوير كان هناك حلًا مبتكرًا لهذه المشكلة من خلال إنتاج واستخدام وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم.

كيفية إنتاج وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم

الإنتاج والتكنولوجيا:

عملية إنتاج وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم تشمل عدة خطوات أساسية، أولًا، يتم جمع وتجميع زيت الطهي المستخدم من مصادر مختلفة، مثل المطاعم ومصانع الأغذية، ثم يتم تنقيته وتصفيته بشكل جيد لإزالة المواد الصلبة والشوائب.

كما تتضمن الخطوة التالية تحويل الزيت المصفى إلى وقود طائرات، هذا يمكن أن يتضمن تفاعلات كيميائية مع مواد مساعدة أو تطبيق عمليات تحليل وتحويل، بهدف تحويل الزيت إلى وقود طيران مستدام يلبي المعايير الدولية للجودة والأمان.

تعاون بين البترول و"العمل الدولية" لتوفير وظائف لائقة لشباب مصر

وزير البترول يجدد الثقة فى إيهاب عبدالمقصود رئيسًا لـ"خدمات البترول الجوية"

الوقود الناتج:

المنتج النهائي هو وقود طيران يمكن استخدامه في محركات الطائرات، هذا الوقود يشبه الديزل من حيث خصائصه الكيميائية والفيزيائية، يمكن تخزينه ونقله باستخدام البنية التحتية القائمة بالفعل للوقود الطيران التقليدي، دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في الطائرات أو في مطارات الطيران.

الفوائد البيئية والاقتصادية:

إن استخدام وقود الطائرات المشتق من زيت الطهي المستخدم يحمل العديد من الفوائد، من الناحية البيئية، يقلل من انبعاثات CO2 والانبعاثات الضارة الأخرى التي تنتجها صناعة الطيران، بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقليل من استنزاف الموارد الطبيعية.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لإنتاج واستخدام وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم توفير تكاليف تشغيلية أقل لشركات الطيران، ويمكن أن يكون أقل تكلفةً بالنسبة للمستهلكين، كما يمكن أن يشجع على الاستثمار في هذه التقنية وتعزيز انتقال صناعة الطيران نحو الاستدامة.

التطورات والتحديات:

تشهد هذه التكنولوجيا تطورات مستمرة، حيث يعمل الباحثون والمهندسون على تطوير عمليات الإنتاج وتحسين جودة وقود الطائرات المستخدم، ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة أيضًا تحديات، مثل ضمان جودة وأمان الوقود والامتثال للتشريعات واللوائح المحلية والدولية.

مشروع إنتاج وقود الطائرات

وفى سياق متصل جرى اليوم الجمعة اجتماع بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد محيسن، رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، بحثا خلاله عدة مشروعات في مجال الطاقة الخضراء التي تُنفذها قطاع البترول حاليًا، تعبّر الشركة عن رغبتها في المشاركة في هذه المشروعات، وعلى رأسها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF - Sustainable Aviation Fuel).

كما تم أيضًا استعراض دراسة جدوى المشروع الجاري العمل عليه حاليًا، بالإضافة إلى استعراض إمكانية تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام، هذه الشركة المحتملة ستكون نتاج شراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات القطاع الخاص.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بحوالي 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام، وذلك باستخدام زيت الطعام المستخدم كمادة خام أساسية، باستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال.

كما أنه من المُقترح إقامة هذا المشروع بالقرب من شركة أنربك في الإسكندرية، بهدف تحقيق التكامل مع شركات قطاع البترول الموجودة في تلك المنطقة.

زيت الطهي وقود الطائرات صناعة الطيران التلوث البيئي زيت الطعام البترول المصري وزارة البترول

مواد متعلقة

تغيرات سريعة في سوق النفط.. تأثير تخفيف العقوبات وتصاعد التوترات الإقليمية

12 معلومة عن منصة التعدين العالمية لاستغلال الذهب فى مصر

ارتفاع إنتاج منجم السكري من الذهب لـ321 ألف أوقية في 9 أشهر

تعاون بين البترول و"العمل الدولية" لتوفير وظائف لائقة لشباب مصر

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

تعاون بين البترول و"إندوراما للاستثمار" في الأسمدة والبتروكيماويات

5 مليارات جنيه إيرادات ورش "بتروجت" داخل وخارج مصر خلال 2023

توطين الصناعة.. "البترول" تنشئ 6 ورش مركزية في مصر والعراق

الأكثر قراءة

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

من ميدان التحرير.. مواطنون: "بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكى يا إسرائيل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط