من المائدة إلى السماء.. كيف يحوّل "البترول المصري" زيت الطهي إلى وقود للطائرات؟

في عصرنا الحديث، يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة تتعلق بتغير المناخ والتلوث البيئي، وتعتبر صناعة الطيران واحدة من القطاعات التي تسهم بشكل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وهو ما يجعلها مسؤولة عن جزء كبير من هذه التحديات، ومع تقدم التكنولوجيا والبحث والتطوير كان هناك حلًا مبتكرًا لهذه المشكلة من خلال إنتاج واستخدام وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم.

كيفية إنتاج وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم

الإنتاج والتكنولوجيا:

عملية إنتاج وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم تشمل عدة خطوات أساسية، أولًا، يتم جمع وتجميع زيت الطهي المستخدم من مصادر مختلفة، مثل المطاعم ومصانع الأغذية، ثم يتم تنقيته وتصفيته بشكل جيد لإزالة المواد الصلبة والشوائب.

كما تتضمن الخطوة التالية تحويل الزيت المصفى إلى وقود طائرات، هذا يمكن أن يتضمن تفاعلات كيميائية مع مواد مساعدة أو تطبيق عمليات تحليل وتحويل، بهدف تحويل الزيت إلى وقود طيران مستدام يلبي المعايير الدولية للجودة والأمان.

الوقود الناتج:

المنتج النهائي هو وقود طيران يمكن استخدامه في محركات الطائرات، هذا الوقود يشبه الديزل من حيث خصائصه الكيميائية والفيزيائية، يمكن تخزينه ونقله باستخدام البنية التحتية القائمة بالفعل للوقود الطيران التقليدي، دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في الطائرات أو في مطارات الطيران.

الفوائد البيئية والاقتصادية:

إن استخدام وقود الطائرات المشتق من زيت الطهي المستخدم يحمل العديد من الفوائد، من الناحية البيئية، يقلل من انبعاثات CO2 والانبعاثات الضارة الأخرى التي تنتجها صناعة الطيران، بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقليل من استنزاف الموارد الطبيعية.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لإنتاج واستخدام وقود الطائرات من زيت الطهي المستخدم توفير تكاليف تشغيلية أقل لشركات الطيران، ويمكن أن يكون أقل تكلفةً بالنسبة للمستهلكين، كما يمكن أن يشجع على الاستثمار في هذه التقنية وتعزيز انتقال صناعة الطيران نحو الاستدامة.

التطورات والتحديات:

تشهد هذه التكنولوجيا تطورات مستمرة، حيث يعمل الباحثون والمهندسون على تطوير عمليات الإنتاج وتحسين جودة وقود الطائرات المستخدم، ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة أيضًا تحديات، مثل ضمان جودة وأمان الوقود والامتثال للتشريعات واللوائح المحلية والدولية.

مشروع إنتاج وقود الطائرات

وفى سياق متصل جرى اليوم الجمعة اجتماع بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد محيسن، رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، بحثا خلاله عدة مشروعات في مجال الطاقة الخضراء التي تُنفذها قطاع البترول حاليًا، تعبّر الشركة عن رغبتها في المشاركة في هذه المشروعات، وعلى رأسها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF - Sustainable Aviation Fuel).

كما تم أيضًا استعراض دراسة جدوى المشروع الجاري العمل عليه حاليًا، بالإضافة إلى استعراض إمكانية تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام، هذه الشركة المحتملة ستكون نتاج شراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات القطاع الخاص.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بحوالي 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام، وذلك باستخدام زيت الطعام المستخدم كمادة خام أساسية، باستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال.

كما أنه من المُقترح إقامة هذا المشروع بالقرب من شركة أنربك في الإسكندرية، بهدف تحقيق التكامل مع شركات قطاع البترول الموجودة في تلك المنطقة.