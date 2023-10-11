تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، ما انفردت به «الدستور» يوم الأحد الماضي، بشأن تأخر صرف أرباح شركات البترول في مصر، حيث أشار المصدر إلى أنه تم بالفعل إرسال ميزانية الشركات والهيئة العامة للبترول من قبل وزارة المالية، وذلك أول أمس الأثنين بعد مدة تجاوزت أسبوعين من الانتظار.

صرف أرباح شركات البترول فى مصر

وقال المصدر، إنه تم إرسال خطابات رسمية من الهيئة العامة للبترول إلى شركات البترول مع توجيهات واضحة بسرعة صرف أرباح العاملين في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يتم صرف هذه الأموال اليوم وغدًا الخميس.

وفيما يتعلق بقيمة تلك الأرباح، أكد المصدر أنها تختلف من شركة إلى أخرى حسب ميزانية كل شركة، وأن أرباح شركات القطاع المشترك 24.5 شهرًا.

الجمعيات العمومية للشركات

ويترقب الآلاف من العاملين في شركات البترول في مصر من كل عام موعد صرف أرباحهم بعد الإنتهاء من الجمعيات العمومية للشركات، حيث تمثل هذه الأموال جزءًا كبيرًا من دخلهم الشهري.

الهيئة المصرية العامة للبترول

كما أنه في إجراء يهدف إلى تقديم المزيد من الوضوح بشأن تأخر صرف أرباح شركات البترول في مصر لعام 2023، قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بإرسال خطاب هام إلى كافة البنوك المتعاقدة مع العاملين في القطاع، بشأن عدم وضع فوائد على قروض العاملين بسبب تأخر صرف أرباحهم خلال الأيام الماضية

أقساط القروض السنوية المستحقة

وطلب خطاب الهيئة العامة للبترول من البنوك التعاون في هذا الجانب من خلال تأجيل خصم أقساط القروض السنوية المستحقة على العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة، وذلك دون احتساب أي فوائد تأخير.

الجمعية العامة للهيئة العامة للبترول

وفي سياق متصل، انعقدت الجمعية العامة للهيئة العامة للبترول أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات البارزة في الهيئة بما في ذلك الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع البترول في مصر، من ضمنها الميزانية المالية والإيرادات وصرف الأرباح.