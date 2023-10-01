الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عندما نسلط الضوء على مصر، تبرز أمامنا قصة نجاح حقيقية في قطاع البترول والغاز، قصة تعكس تطورًا استثنائيًا، ورؤية قائد مصري عظيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كانت هذه القصة مليئة بالتحديات، لكنها أيضًا مليئة بالإنجازات الرائعة والتفاني في خدمة الوطن.

بدأت هذه الرحلة منذ عقد من الزمن، عندما تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر، ومنذ ذلك الحين، عمل بلا كلل ليجعل من قطاع البترول والغاز نموذجًا للتطوير والازدهار، وكانت نتائج جهوده واضحة وملموسة.

فقد تم تحقيق معدلات إنتاج تاريخية للمنتجات البترولية والغازية، وتوفير استقرار كبير في الأسواق المحلية، تجاوز الإنتاج 692 مليون طن، وهذا ما أدى إلى حل العديد من الأزمات والمشاكل التي كانت تعصف بالاقتصاد المصري.

ولم يكتف الجهد بزيادة إنتاج البترول والغاز فقط، بل شهدنا أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في إنتاج الغاز الطبيعي. هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون التخطيط الجيد والاستثمار الحكيم.

لكن القصة لا تقتصر على الأرقام والإحصائيات، فقد رأينا أيضًا دور القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين معيشة الأهالي في القرى والمناطق النائية من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم.

بالإضافة إلى ذلك، شهدنا توجيه جهود كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، بإنشاء وتشغيل خطوط غاز رئيسية ومحطات كهرباء ضخمة، هذه الإجراءات ليست مجرد إنجازات فنية، بل هي دعم لاستدامة القطاع وتوفير طاقة نظيفة للبلاد.
إن دعم الرئيس السيسي لتطوير قطاع البترول والغاز في مصر ليس مجرد واجب وطني، بل هو رسالة تؤكد التفاني في خدمة الوطن ورفعة مصر، فهو قائد يسعى إلى جعل بلاده تلمع في سماء الاقتصاد العالمي، وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم، حيث أصبحت مصر محط أنظار العالم ونموذجًا للتنمية المستدامة.

txt

حكاية وطن| فيلم تسجيلى يوضح جهود الدولة فى قطاع البترول والغاز (فيديو)

txt

"الملا" يكشف حجم الاستثمارات فى قطاع البترول منذ يوليو 2014 حتى يونيو 2023

تعيش مصر حاليًا فترة استثنائية من التحول والتنمية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة، فبدأت مصر رحلتها نحو بناء مستقبل أفضل منذ توليه المسئولية القيادية، ومن خلال جهوده المستمرة وقراراته الحاسمة، تمكنت البلاد من تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي يثير إعجاب العالم.

ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في عام 2014، نجح في استعادة الاستقرار السياسي في مصر بعد فترة من الاضطرابات، قاد البلاد نحو طريق الاستقرار والأمان، مما جعلها مكانًا محببًا للاستثمارات الوطنية والدولية.
وتمثل التنمية الاقتصادية واحدة من أهم أولويات الرئيس السيسي، من خلال مشاريع ضخمة مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية التى تعود بالنفع على الجميع، حيث تم تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تعزز من مناخ الاستثمار في مصر.

تم تعزيز العديد من القطاعات الحيوية في مصر، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، تم تنفيذ برامج لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، مما يعزز من فرص التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في الختام، نعبر عن دعمنا واعتزازنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، الذين جعلوا من مصر مثالًا للنجاح والتطور في قطاع البترول والغاز، هذا العقد من النجاح لا يعد إنجازًا فقط لمصر، بل للعالم أيضًا، حيث أصبحت مصر محط أنظار العالم كقوة مهمة في قطاع البترول والغاز.

السيسي قطاع البترول انتخابات الرئاسة مصر استثمارات البترول

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

سر غضب أوسوريو بعد فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية