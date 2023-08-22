الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كشف بترولي جديد بخليج السويس في منطقة امتياز جيسوم (إنفوجراف)

بترول
بترول

أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء  كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11،، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز ، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

كما تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا. ونتيجة للبئر الجديدة  وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى. 

يذكر أن البئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والجدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز، بالإضافة إلى ذلك تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.

الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة المصرية العامة الكشف البترولي الجديد بتروجلف مصر حقل شمال جيسوم

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