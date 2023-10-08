الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

هيئة البترول
هيئة البترول

يترقب الآلاف من العاملين في شركات البترول في مصر موعد صرف أرباحهم لعام 2023، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من دخلهم الشهري، ويتأثر بتأجيلها العديد من الأفراد والأسر.

صرف أرباح شركات البترول

تعتبر هذه الأوقات حاسمة للعاملين في قطاع البترول، حيث يتوقعون معرفة موعد صرف أرباحهم وما إذا كانت ستتأخر كما هو الحال حاليًا أم ستتم في الوقت المحدد.

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وتعقد جمعيات الشركات بانتظام لمناقشة الأمور المالية واتخاذ القرارات المهمة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، لذا فإن تأخر هذا القرار يثير استفسارات وتساؤلات كبيرة بين العاملين في هذا القطاع.

الهيئة العامة للبترول

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السبب وراء تأخير صرف الأرباح يرجع إلى تأخر وزارة المالية في إرسال ميزانية الشركات والهيئة العامة للبترول.

وأكد المصدر، أن وزارة المالية أقرت إرسال ميزانية الشركات وهيئة البترول، وسيتم إرسالها غدًا الإثنين، على أن يتم صرف الأرباح للعاملين فورًا.

لقاء الملا مع مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال

في سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس الماضي لقاء مع دانييل يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ورئيس مؤتمر CERAWeek، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول (أدبيك 2023).

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية التعاون الوثيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، كما تم التركيز بشكل خاص على دور الشركة في جلسات يوم خفض الكربون، والتي نظمتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

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