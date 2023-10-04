الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشاريع جديدة لشركات عالمية للتنقيب عن البترول فى مصر

وزير البترول وشركة
وزير البترول وشركة كويت انرجي

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدة جلسات ولقاءات مع مستثمرين ورؤساء شركات بترول عالمية، خلال فاعليات مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أديبك 2023)، حيث التقى "الملا"  بـ"سيدرك كريمرز"، نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعى المسال بشركة شل بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات وخالد قاسم، رئيس شركة شل مصر.

 موقف أعمال ومشروعات شل في مصر

وجرى خلال اللقاء، استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج، وأكد سيدرك كريمرز على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك لا سيما في إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب، وكونها أيضًا مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.

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جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذى لشركة كويت إنرجي 

كما عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ودكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات ووائل صوان، الرئيس الإقليمى لشركة كويت إنرجى مصر.

 نشاط الشركة

وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالى فى مصر، والتي تعمل تحت اسم شركة United Energy، بعد أن استحوذت الأخيرة عليها في مارس.

المزايدات العالمية المطروحة

وأشاد الوزير، بالتقدم الذى تشهده مشروعات الشركة في مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادى النطرون، وحرص الشركة على التوسع في أنشطتها الاستكشافية، في ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.

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