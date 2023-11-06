سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى البنوك

مع اقتراب موعد سفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية حرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار بالبنوك العاملة بمصر والأسواق المصرفية، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة

أسعار الريال السعودي اليوم 6- 11- 2023.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 في البنك المركزي:

8.22 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الاثنين 6 نوفمبر في البنك الأهلي:

8.20 جنيه للشراء.

و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الاثنين 6 نوفمبر أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

8.21 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الاثنين 6 نوفمبر في بنك مصر:

8.20 جنيه للشراء.

و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الاثنين 6 نوفمبر أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي:

8.24 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي اليوم الاثنين 6 نوفمبر:

8.19 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 في بنك فيصل الإسلامي:

8.20 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.

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8.16 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 في المصرف العربي الدولي

8.22 جنيه للشراء.

و8.25 جنيه للبيع.