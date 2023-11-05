الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية التي يعرضها موقع الدستور لمتابعيه الباحثين عن هذا الموضوع بشكل مستمر خاصة مع استعداد المعتمرين لأداء العمرة لعام 2024 من تجهيز احتياجاتهم لأداء فريضة الحج العام المقبل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

نعرض في هذا التقرير  سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري  اليوم الأحد 5  نوفمبر 2023 في البنوك المصرية


سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2172 جنيه للشراء 
8.2534 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في  البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في  بنك مصر  

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في  بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في  البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في  بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في  بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

دولار أمريكى
30.8277 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع

يورو
32.7822 جنيه للشراء 
32.9337 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 
37.6252 جنيه للشراء 
37.7973 جنيه للبيع

دولار كنـدى
22.3292 جنيه للشراء 
22.4305 جنيه للبيع

كرون دانمركى
4.3924 جنيه للشراء 
4.4116 جنيه للبيع

كرون نرويجى 
2.7585 جنيه للشراء 
2.7709 جنيه للبيع

كرون ســويدى
2.7706 جنيه للشراء 
2.7831 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.0751 جنيه للشراء 
34.2348 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
20.5026 جنيه للشراء 
20.5910 جنيه للبيع


دينــار كويتى
99.6629 جنيه للشراء 
100.2804 جنيه للبيع

درهم إماراتى 
8.3928 جنيه للشراء 
8.4291 جنيه للبيع

دولار أســـترالى
19.8469 جنيه للشراء 
19.9373 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 
81.7278 جنيه للشراء 
82.1139 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى
80.0637 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى
8.4515 جنيه للشراء 
8.4897 جنيه للبيع

دينـار أردنـى
43.4193 جنيه للشراء 
43.6959 جنيه للبيع

يوان صينى
4.2124 جنيه للشراء 
4.2309 جنيه للبيع

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