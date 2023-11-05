سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية التي يعرضها موقع الدستور لمتابعيه الباحثين عن هذا الموضوع بشكل مستمر خاصة مع استعداد المعتمرين لأداء العمرة لعام 2024 من تجهيز احتياجاتهم لأداء فريضة الحج العام المقبل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

نعرض في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية



سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2172 جنيه للشراء

8.2534 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

دولار أمريكى

30.8277 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

32.7822 جنيه للشراء

32.9337 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

37.6252 جنيه للشراء

37.7973 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.3292 جنيه للشراء

22.4305 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.3924 جنيه للشراء

4.4116 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.7585 جنيه للشراء

2.7709 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.7706 جنيه للشراء

2.7831 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.0751 جنيه للشراء

34.2348 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5026 جنيه للشراء

20.5910 جنيه للبيع



دينــار كويتى

99.6629 جنيه للشراء

100.2804 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3928 جنيه للشراء

8.4291 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

19.8469 جنيه للشراء

19.9373 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7278 جنيه للشراء

82.1139 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0637 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4515 جنيه للشراء

8.4897 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4193 جنيه للشراء

43.6959 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2124 جنيه للشراء

4.2309 جنيه للبيع