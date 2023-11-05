سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية التي يعرضها موقع الدستور لمتابعيه الباحثين عن هذا الموضوع بشكل مستمر خاصة مع استعداد المعتمرين لأداء العمرة لعام 2024 من تجهيز احتياجاتهم لأداء فريضة الحج العام المقبل.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
نعرض في هذا التقرير سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2172 جنيه للشراء
8.2534 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
اقرأ ايضا
النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات.. من هنا
ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023
دولار أمريكى
30.8277 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
32.7822 جنيه للشراء
32.9337 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
37.6252 جنيه للشراء
37.7973 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.3292 جنيه للشراء
22.4305 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.3924 جنيه للشراء
4.4116 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.7585 جنيه للشراء
2.7709 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.7706 جنيه للشراء
2.7831 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.0751 جنيه للشراء
34.2348 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5026 جنيه للشراء
20.5910 جنيه للبيع
دينــار كويتى
99.6629 جنيه للشراء
100.2804 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3928 جنيه للشراء
8.4291 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
19.8469 جنيه للشراء
19.9373 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7278 جنيه للشراء
82.1139 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0637 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4515 جنيه للشراء
8.4897 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4193 جنيه للشراء
43.6959 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2124 جنيه للشراء
4.2309 جنيه للبيع