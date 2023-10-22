سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معاملات التحويل والبنكنوت المتداولة في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.



سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري اليوم الاحد

8.2220 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في البنك المركزي المصري



دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

32.5624 جنيه للشراء

32.6711 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.3891 جنيه للشراء

37.5192 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.3599 جنيه للشراء

34.4835 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5857 جنيه للشراء

20.6519 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.6653 جنيه للشراء

100.0115 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2154 جنيه للشراء

4.2292 جنيه للبيع