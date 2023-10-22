سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية
يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معاملات التحويل والبنكنوت المتداولة في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية
نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية، وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.
سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري اليوم الاحد
8.2220 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأحد
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
32.5624 جنيه للشراء
32.6711 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.3891 جنيه للشراء
37.5192 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.3599 جنيه للشراء
34.4835 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5857 جنيه للشراء
20.6519 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.6653 جنيه للشراء
100.0115 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2154 جنيه للشراء
4.2292 جنيه للبيع