أسعار أعلاف الماشية والدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

شهدت أسعار الاعلاف اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “:12800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 12800 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 11900 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة

وبلغ يعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13600جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 26000 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 28000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:28000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه أرضه، وسجل سعر صويا فول فات ” محلى ”: 36800 جنيه ” أرضه، بينما سجل صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28900 جنيه ” أرضه ”، فيما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 24000 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 10100 جنيه، وبلغ جلوتين ” محلى”: 37500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادى 20600 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 20500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 20400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 18600 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 18500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16900 جنيه.