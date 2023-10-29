سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية
سعر الريال السعودي من الموضوعات الأكثر بحثًا في الوقت الحالي، بعد الإعلان عن فتح باب حج القرعة للعام القادم من خلال وزارة الداخلية، ويسعى المواطنين الراغبين في التقديم فيها من الاستعداد للمعاملات المالية الخاصة بالريال السعودي.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية
ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك نعرضأسعار العملات الأجنبية المختلفة.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري للشراء 8.2204 جنيه وللبيع 8.2483 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 8.21 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس للشراء 8.19 جنيه و8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib للشراء 8.18 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
32.4791 جنيه للشراء
32.5938 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.2595 جنيه للشراء
37.3800 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.3216 جنيه للشراء
34.4451 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5090 جنيه للشراء
20.5750 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2204 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.6621 جنيه للشراء
100.0083 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2136 جنيه للشراء
4.2270 جنيه للبيع