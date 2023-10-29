الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 سعر الريال السعودي من الموضوعات الأكثر بحثًا في الوقت الحالي، بعد الإعلان عن فتح باب حج القرعة للعام القادم من خلال وزارة الداخلية، ويسعى المواطنين الراغبين في التقديم فيها من الاستعداد للمعاملات المالية الخاصة بالريال السعودي.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية 


ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك نعرضأسعار العملات الأجنبية المختلفة.

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري  للشراء 8.2204 جنيه وللبيع 8.2483 جنيه.


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء  8.19  جنيه وللبيع 8.22  جنيه.


سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري في بنك مصر  للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 8.21  جنيه وللبيع 8.25  جنيه.


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس للشراء 8.19 جنيه و8.25 جنيه.

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib  للشراء 8.18 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.

 

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دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

يورو 
32.4791 جنيه للشراء 
32.5938 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.2595 جنيه للشراء 
37.3800 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.3216 جنيه للشراء 
34.4451 جنيه للبيع

100 ين يابانى
20.5090 جنيه للشراء 
20.5750 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2204 جنيه للشراء 
8.2483 جنيه للبيع

دينار كويتى
99.6621 جنيه للشراء 
100.0083 جنيه للبيع

درهم إماراتى
8.3963 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.2136 جنيه للشراء 
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