سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي من الموضوعات الأكثر بحثًا في الوقت الحالي، بعد الإعلان عن فتح باب حج القرعة للعام القادم من خلال وزارة الداخلية، ويسعى المواطنين الراغبين في التقديم فيها من الاستعداد للمعاملات المالية الخاصة بالريال السعودي.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية



ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك نعرضأسعار العملات الأجنبية المختلفة.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري للشراء 8.2204 جنيه وللبيع 8.2483 جنيه.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.



سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 8.21 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس للشراء 8.19 جنيه و8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib للشراء 8.18 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023



دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

32.4791 جنيه للشراء

32.5938 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.2595 جنيه للشراء

37.3800 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.3216 جنيه للشراء

34.4451 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5090 جنيه للشراء

20.5750 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2204 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.6621 جنيه للشراء

100.0083 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2136 جنيه للشراء

4.2270 جنيه للبيع