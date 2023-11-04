"تحديث لحظي".. سعر الذهب اليوم السبت 4-11-2023

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سعر الذهب على مدار اليوم السبت 4-11-2023 خاصة بعد توتر باقي البورصات العالمية نتيجة الحرب على غزة والتي أثرت على الشرق الأوسط وتسببت في تذبذب مؤشرات كل البورصات المحلية مما جعل المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن والوعاء الادخاري الأنسب للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وسجل الذهب ارتفاعًا جديدًا اليوم السبت 4-11-2023، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر في جميع المحافظات بعد انخفاضها أمس في سوق الصاغة المحلية، وذلك بفضل صعود الأوقية في بورصة المعادن العالمية.

سعر العيار الأكثر تداولًا السبت 4-11-2023

وأوضحت مصادر في سوق الصاغة لـ “الدستور” أن سعر الجرام ارتفع بقيمة 5 جنيهات، حيث وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية إلى 2555 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 2550 جنيهًا، ولا يشمل التكلفة الإضافية التي تحدد حسب كل عيار.

سعر المعدن الأصفر في منتصف تعاملات اليوم السبت 4-11-2023

وارتفع سعر الجرام عيار 24 في سوق الصاغة ليصل إلى بيع 2909 وسجل للشراء 2931، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر لأنه يتميز بجودة أعلى ويستخدم في تشكيل السبائك التي يلجأ إليها الراغبين في الإدخار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-11-2023

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف ليصل إلى 2555 جنيهًا للبيع بينما الشراء 2565، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والمشغولات الذهبية.

سعر عيار 18 اليوم السبت 4-11-2023

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كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 2190 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر تداولًا.

سعر الجنيه الذهب "وزن 8 جرام" اليوم السبت 4-11-2023

بلغ سعر الجنيه الذهب للبيع 20360 شراء 20520 ويزن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 مكاسب جديدة لتصل إلى 90520 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا. وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.920 مليون جنيه، ويزن 1000 جرام.

سعر أوقية المعدن الأصفر الدولار اليوم السبت 4-11-2023

كما ارتفع سعر أوقية الذهب في التداولات الأسبوعية لتسجل نحو 1993 دولارًا في البورصة العالمية للمعادن.