هالاند يخرج مصابًا ومانشستر سيتى يسحق بورنموث بسداسية فى الدورى الإنجليزى

سحق مانشستر سيتي ضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءت الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بستة أهداف مقابل هدف.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

وضغط فريق مانشستر سيتي على دفاعات بورنموث من الدقائق الأولى للشوط من أجل تسجيل هدف مبكر.

وتقدم دوكو بالهدف الأول في الدقيقة 30، ثم بعدها بالدقيقة 33 سجل بيرناردو سيلفا الثاني، ثم من صناعة دوكو سجل مانويل أكانجي الثالث بالدقيقة 37.

واستمرت المحاولات الهجومية من قِبل لاعبي فريق مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الرابع، فيما حاول لاعبو بورنموث الوصول لمرمى السيتي.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 4 كرات على المرمى من 15 محاولة في الشوط الأول، وخرجت 11 كرة من الملعب، فيما لم يسدد فريق بورنموث أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لفريق بورنموث.



واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين في ظل اقتراب السيتي من تحقيق الفوز.

وخرج إرلينج هالاند من تشكيل مانشستر سيتي في الدقيقة 46 بعد أن ظهر يعاني من بعض الآلام في قدمه في نهاية الشوط الأول، وشارك بدلًا منه فيل فودين.



وسجل دومينيك سولانكي هدف بورنموث الأول في الدقيقة 47 وألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.



وأضاف فيل فودين الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 64 بصناعة جيريمي دوكو.

وسجل بيرناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي الخامس في الدقيقة 83 بعدما انطلق في هجومة مرتدة بتمريرة من زميله جيريمي دوكو، وراوغ مدافع بورنموث ثم سدد الكرة فوق الحارس، ثم سجل ناثان آكي الهدف السادس في الدقيقة 87 بعدما حول عرضية ريكو لويس في المرمى.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 18 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق بورنموث وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق بورنموث.



ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ27 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما توقف رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ17.