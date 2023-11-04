السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى تنصح المصريين بقراءة كتاب شاهد على حرب أكتوبر

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، على أهمية قراءة كتاب شاهد على حرب أكتوبر 1973، للمفكر الاستراتيجي سمير فرج، الذي شارك في الحرب التي حققت انتصارًا تاريخيًا لمصر.

 

قالت عزة، إن الكتاب الصادر عن هيئة الكتاب، يروي حكايات وتفاصيل عن حرب أكتوبر، التي استعادت فيها مصر أرضها وكرامتها، وأنه يجب أن يكون متواجدًا في كل بيت مصري، لتتعرف الأجيال الجديدة على تاريخهم وبطولاتهم.

 

وأضافت، أن سمير فرج، الذي يعد من أبرز المفكرين الاستراتيجيين في مصر والعالم العربي، كان شاهد عيان على حرب أكتوبر، وأنه يقدم في كتابه رؤية وتحليلًا عميقين للأحداث والمواقف التي شهدتها الحرب.

 

واختتمت نصيحتها للمصريين، بالقول: "مهم نحكي الحكاية بتاعتنا عن حرب أكتوبر، ونفخر بما حققه أجدادنا من انتصار عظيم، ونحافظ على ما نالوه من حرية وسيادة".

حرب اكتوبر الحرب سمير فرج عزة مصطفى صالة التحرير هيئة الكتاب مصر

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