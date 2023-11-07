سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه فى النبوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.02 جنيه للشراء و33.19 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.15 جنيه للشراء و33.26 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 12 - 22 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.90 جنيه للشراء و38.10 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.02 جنيه للشراء، و38.22 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.32 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا لأقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.98 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك الإسكندریة

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.