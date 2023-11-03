الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الشيكل الإسرائيلى انخفض 15% أمام الدولار الأمريكى

جريدة الدستور

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضي حدث العديد من التأثيرات الاقتصادية المبشرة وغير المبشرة الشديدة على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الشيكل الإسرائيلي شهد انخفاضًا على مدار الشهر الماضي ما يزيد على 15% أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف "أنيس"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذا الانخفاض أجبر البنك المركزي الإسرائيلي للإعلان عن حزمة لدعم العملة بقيمة 45 مليار دولار، إضافة إلى أنه طلب جنود احتياط بـ360 ألف دولار يعادل 10% من قوة سوق العمل الإسرائيلي.

التوقعات تغيرت فى الربع الأخير من العام الحالى

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تغيرت في الربع الأخير من العام الحالي من معدل نمو ما بين 4 إلى 5%، لانكماش بحدود 11%، ويعد ذلك تغيرًا كبيرًا جدًا.

ونوه إلى أن كل هذه العوامل يضاف إليها مستقبل غير معلوم أدى إلى إعلان وكالات التصنيف الائتماني، عن مراجعة للتقييم الائتماني للدولة الإسرائيلية مع نظرة سلبية.

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