الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأسعار ارتفعت 14%.. أزمة غاز في أوروبا بسبب حرب غزة (فيديو)

الغاز
الغاز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أزمة الغاز في أوروبا.

تفاصيل أزمة الغاز في أوروبا

  • ارتفعت أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%.
  • يعكس ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع.
  • تؤكد التحليلات العالمية أن أزمة الغاز في أوروبا سوف تتفاقم مع تواصل المواجهة بين إسرائيل وغزة.
  • لا تستطيع أوروبا الاعتماد على مخزوناتها الممتلئة من الغاز للإبقاء على الأسعار تحت السيطرة هذا الشتاء.
  • أسعار الغاز في أوروبا تصل إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر.
  • أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا بعد الحرب.
  • ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أدى إلى ضرب الإنتاج الصناعي.
  • أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بسبب مخاوف انقطاع الإمدادات العالمية.
  • الحرب في الشرق الأوسط سوف تحافظ على أسعار النفط والغاز مرتفعة.
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