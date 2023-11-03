الأسعار ارتفعت 14%.. أزمة غاز في أوروبا بسبب حرب غزة (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أزمة الغاز في أوروبا.
تفاصيل أزمة الغاز في أوروبا
- ارتفعت أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%.
- يعكس ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع.
- تؤكد التحليلات العالمية أن أزمة الغاز في أوروبا سوف تتفاقم مع تواصل المواجهة بين إسرائيل وغزة.
- لا تستطيع أوروبا الاعتماد على مخزوناتها الممتلئة من الغاز للإبقاء على الأسعار تحت السيطرة هذا الشتاء.
- أسعار الغاز في أوروبا تصل إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر.
- أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا بعد الحرب.
- ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أدى إلى ضرب الإنتاج الصناعي.
- أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بسبب مخاوف انقطاع الإمدادات العالمية.
- الحرب في الشرق الأوسط سوف تحافظ على أسعار النفط والغاز مرتفعة.