الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع اقتراب موعد سفر المصريين إلى الخارج يشغل أذهان المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن استمرار حالة الاستقرار التي سيشهدها سعر الدولار، اليوم بالبنوك المصرية، لذا يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء بجميع البنوك المصرية مبلغ 30.85 جنيه والأقل بيعا قيمة 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في البنك المركزي المصري
ويبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في البنك الأھلي المصري

يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأھلي المصري 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك مصر

كما يصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك القاهرة

بينما يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء 30.85 جنيه. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك أبو ظبي الإسلامي

 وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي يسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 
 

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك اليوم

اقرأ أيضا:

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك الإسكندریة

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم الدولار اليوم الثلاثاء الدولار البنوك المصرية

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023

خبير: الشيكل الإسرائيلى انخفض 15% أمام الدولار الأمريكى

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

"الحسابات الفلكية" تكشف موعد شهر رمضان 2024

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

عاجل.. مسئول الفريق الطبى النرويجى بقطاع غزة: الصغار يحرقون تحت القصف الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر