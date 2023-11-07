سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 فى البنوك المصرية

مع اقتراب موعد سفر المصريين إلى الخارج يشغل أذهان المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن استمرار حالة الاستقرار التي سيشهدها سعر الدولار، اليوم بالبنوك المصرية، لذا يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء بجميع البنوك المصرية مبلغ 30.85 جنيه والأقل بيعا قيمة 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في البنك الأھلي المصري

يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأھلي المصري 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك مصر

كما يصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك القاهرة

بينما يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي يسجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



اقرأ أيضا:

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك الإسكندریة

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.