سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

مع بدء أول التعاملات الصباحية للمواطنين المسافرين إلى الخارج مع اقتراب موعد سفرهم حرص الالآف على معرفة سعر الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدولار الأمريكي وجود استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم طبق آخر تحديثات شاشات عرض سعر العملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير أسعار الدولار اليوم الإثنين 6- 11- 2023 في البنوك المصرية.

ويتساءل الكثير من السكان عن حركة سعر الدولار أمام سعر الجنيه المصري وخاصة تحت ظل الأصول التي ستنادي بتحرير سعر الصرف، وتحظى على اهتمام كبير من جميع جموع المصريين.

أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر

أسعار الدولار اليوم الإثنين

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.