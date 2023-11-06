الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

مع بدء أول التعاملات الصباحية للمواطنين المسافرين إلى الخارج مع اقتراب موعد سفرهم حرص الالآف على معرفة سعر الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدولار الأمريكي وجود استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم طبق آخر تحديثات شاشات عرض سعر العملات في البنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير أسعار الدولار اليوم الإثنين 6- 11- 2023 في البنوك المصرية.

 

ويتساءل الكثير من السكان عن حركة سعر الدولار أمام سعر الجنيه المصري وخاصة تحت ظل الأصول التي ستنادي بتحرير سعر الصرف، وتحظى على اهتمام كبير من جميع جموع المصريين.

 

أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر

أسعار الدولار اليوم الإثنين 

 

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 4-11-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 3-11-2023

اقرأ أيضا:
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار اليوم الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر البنوك المصرية الدولار اسعار الدولار اليوم

مواد متعلقة

استمرار حبس تشكيل عصابى متخصص بتزييف العملات الأجنبية 4 أيام

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

عاجل.. أكثر الأسلحة الأمريكية رعبا.. تعرف على الغواصة أوهايو بعد وصولها الشرق الأوسط

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

محافظة الإسكندرية: إغلاق الطريقين "الصحراوى" و"الدولى" بسبب كثافة الشبورة المائية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس