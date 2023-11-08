الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن حيث هي من السلع الأساسية لدي المواطن المصري وقد شهدت أسعارها في مصر اليوم، الأربعاء 8-11-2023، في بورصة الدواجن حالة من  الاستقرار في السوق المحلية، وبحسب تصريحات شعبة الدواجن أن  يعود ذلك إلى انخفاض أسعار أعلاف الدواجن واستقرار حالة الجو، مما يقلل من نسبة نفوق الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن عند 68 جنيها للكيلو

سجل سعر كيلوالفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن عند 93 جنيها للكيلو

جاء سعر كيلو الدواجن  البلدى اليوم في بورصة الدواجن عند 110 جنيهات للكيلو

قدر سعر كيلو فراخ أمهات أبيض عند 60  جنيها للكيلو

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق

بينما سجل سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء  تتراوح بين 170 و175 جنيهًا للكيلو الواحد.

 قدرسعر كيلو أوراك بـ 85 جنيهًا اليوم الأربعاء في الأسواق الشعبية.

 سجل سعر كيلو الدبابيس لـ110 جنيهًا اليوم الأربعاء في الأسواق الشعبية.

 وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023 فى البورصة

هل تتأثر أسعار الدواجن بتراجع الأعلاف؟.. شعبتها التجارية تجيب

اسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بورصة الدواجن

أسعار النعام اليوم الأربعاء 

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم  اليوم في بورصة الدواجن 130  جنيها للكيلو.

لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.

لحم فخد نعام  اليوم في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 105 جنيها للكيلو.

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